Zazzaroni: «Inter mercato da RSA. Rosa inferiore dall’anno scorso»

Ivan Zazzaroni ci va giù pesantissimo sul mercato e la rosa attuale dell’Inter. Il giornalista critica il lavoro della dirigenza su Pressing.

ESAGERATO – Ivan Zazzaroni non si pone limiti: «Non mi sembra che una squadra che abbia fatto la finale di Champions League possa sentire la pressione per le parole di Allegri. Io ho sempre detto che la rosa attuale dell’Inter è meno forte di quella dello scorso anno. C’è stato un mercato in cui hanno fatto la RSA, con Sommer, Arnautovic e Cuadrado tutti over 30 avendo già Acerbi. Frattesi non è da RSA, infatti non gioca. Una squadra che perde immeritatamente la finale ad Istanbul non può sentire così la pressione, se ne fregano i giocatori. Inzaghi è il più grande allenatore del mondo, ma se togli Lautaro Martinez alla sua squadra si vede la differenza così come se togli Osimhen al Napoli. Arnautovic è un ottimo calciatore, ma non è Lautaro Martinez. Con il Genoa ti è mancato uno da 15 gol in 17 partite, è chiaro che non giochi come fai con lui. Il Genoa poi gioca bene in casa, al Ferraris è pericoloso»