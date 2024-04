IN – Inter-Torino, quale data di calendario? Una richiesta possibile

L’Inter si avvicina sempre di più alla seconda stella che vedrebbe diversi giorni di festa a Milano. Gian Luca Rossi durante la diretta di Inter Nos su Inter-News Web TV svela una possibile richiesta del club nerazzurro in ottica Inter-Torino

DATE E CALENDARIO – L’Inter dopo il 2-2 con il Cagliari potrebbe laurearsi Campione d’Italia battendo il Milan nel derby in programma eccezionalmente di lunedì (22 aprile). Qualora non dovesse arrivare la vittoria, chiaramente il discorso slitterebbe e la società nerazzurra sta già pensando a come gestire tutto al meglio a livello di calendario, orari e ordine pubblico. Dopo la sfida con i rossoneri è in programma quella con il Torino a San Siro. In attesa di conoscere le date precise delle prossime partite, comprese quelle con Frosinone, Lazio e Sassuolo, che verranno comunicate venerdì, l’Inter ha un piano ben preciso in vista dell’incontro con i granata.

Inter, quando si giocherà la sfida con il Torino? La possibile richiesta del club, ma dipende tutto dal derby

PIANO B – Gian Luca Rossi, durante la diretta di Inter Nos, svela appunto quale potrebbe essere la richiesta dell’Inter qualora non arrivasse la vittoria e quindi lo scudetto al derby: «Io so che l’Inter vorrebbe chiedere, in caso non vincesse il derby, di giocare Inter-Torino alle 15.00 dato che sono previste alcune ore di festeggiamento».