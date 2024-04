Damiani avvisa l’Inter: «Ecco dove andrà Gudmundsson»

Albert Gudmundsson sta facendo vedere ottime cose in questa stagione con la maglia del Genoa. Tanto che l’Inter – ma non solo – lo ha messo nel mirino per il mercato della prossima stagione. Su TMW Radio il noto procuratore Oscar Damiani rivela però la sua probabile prossima destinazione.

OBIETTIVO DI MERCATO – All’Inter non basta l’arrivo ormai solo da ufficializzare di Mehdi Taremi. I nerazzurri sono a caccia di un altro attaccante e, a tal proposito, una delle possibili scelte potrebbe essere Albert Gudmundsson. L’islandese, in maglia Genoa, sta facendo vedere ottime cose in questa stagione, essendo sicuramente uno dei protagonisti della tranquilla salvezza del club. Ma anche con la sua nazionale, come mostrano i quattro gol nei playoff, purtroppo sfortunati per l’Islanda, di qualificazione a EURO 2024. Tanto da attirare su di sé l’interesse di diversi club, compreso quello nerazzurro. Ma le sue prestazioni ne hanno anche fatto schizzare il valore del cartellino, che non renderà facile un’eventuale trattativa per lui con il club ligure.

Gudmundsson, Inter ma non solo. Il pensiero di Oscar Damiani

PROSSIMA DESTINAZIONE – A tal proposito ha parlato il noto procuratore Oscar Damiani, che di mercato se ne intende e non poco. Secondo il suo pensiero, è ben chiara quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Albert Gudmundsson se il Genoa optasse per una sua cessione in estate. Questo il suo pensiero a riguardo: «Il mercato inglese è quello che ha più disponibilità economica. Gudmundsson credo valga sui 25-30 milioni di euro e per me le italiane non arrivano a quella cifra. Se lascerà Genova, sarà per lasciare l’Italia». Niente Inter, quindi, secondo Damiani.