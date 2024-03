Handanovic a lavoro per l’Inter: presente in Monza-Roma! Due obiettivi

Handanovic 007 missione osservatore speciale, presente in tribuna all’U-Power Stadium per seguire Monza-Roma in campo in questi minuti. Due gli obiettivi seguiti dall’ex Capitano nerazzurro, uno è un portiere.

SORVEGLIATI SPECIALI – Samir Handanovic a lavoro per l’Inter nel ruolo di osservatore in occasione di Monza-Roma in campo dalle 18. L’ex capitano nerazzurro osserverà da vicino in particola i brianzoli, per seguire due giocatori nel mirino dell’Inter. Uno è il giovane di proprietà, Valentin Carboni. Il secondo è il portiere Michele Di Gregorio, anche lui cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e ceduto proprio al Monza. Il portiere milanese in questa stagione si sta mettendo in mostra attirando su di sé l’interesse di diversi top club, anche in Serie A.