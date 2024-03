Thuram, Inter-Genoa per il ritorno: minuti in vista della titolarità

Dopo il forfait al termine del primo tempo di Inter-Atletico Madrid, Marcus Thuram è rimasto ai box nelle due partite contro Lecce e Atalanta. In vista della sfida contro il Genoa, il francese dovrebbe tornare a disposizione. E, probabilmente, anche scendere in campo in vista poi della titolarità nelle prossime gare.

RITMO PARTITA – Dopo due partite saltate per infortunio, Marcus Thuram si avvia a grandi passi verso il recupero per Inter-Genoa di lunedì. Il francese ha bisogno di rimette minuti partita nelle gambe, anche perché il grande obiettivo è riaverlo al massimo della condizione per la complicatissima trasferta di Madrid di mercoledì 13 marzo in Champions League. Per poterlo fare, però, è necessario che possa rimettere minuti nelle gambe. Per farlo gradualmente, quindi, non è assolutamente da escludere che Thuram scenda in campo per uno scampolo di partita già contro il Genoa, prendendo – perché no – il posto di Lautaro Martinez a gara in corso. Un ingresso “propedeutico” a quello che potrebbe, quindi, essere il ritorno da titolare già nella trasferta di Bologna del prossimo sabato.