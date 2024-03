Monza-Roma, non solo Handanovic! Altro ex Inter presente. Motivo simile

Non solo Samir Handanovic presente in tribuna all’U-Power Stadium, secondo quanto riportato da Sky Sport, è presente anche un altro ex giocatore dell’Inter per un motivo simile.

ALTRO OSSERVATO – Anche Walter Samuel, come Samir Handanovic, presente in tribuna all’U-Power Stadium nelle vesti di osservatore. L’ex giocatore dell’Inter oggi collaboratore tecnico dell’Argentina è presente per seguire Valentin Carboni, talento in prestito al Monza e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter di recente convocato proprio in Nazionale per le prossime due amichevoli.