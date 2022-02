Gosens: «All’Inter per vincere, ambiente bello! Recupero? Manca poco»

Robin Gosens ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset parlando dell’ambiente unito e forte che ha trovato all’Inter. Poi qualche battuta sul ritorno e Brehme

AMBIENTE UNITO −Gosens e la chiamata di Brehme. Poi sul suo arrivo all’Inter: «Mi ha chiamato Andy (Brehme ndr) e mi ha espresso tutta la sua felicità per il mio trasferimento all’Inter. Io spero di ricalcare quanto fatto da lui qui. Recupero dall’infortunio? Con il trasferimento, è tornata di più la voglia di tornare in campo, ma penso che manca poco adesso. Siamo all’Inter per vincere, è un campionato però equilibrato, ho trovato un gruppo forte e unito. Un ambiente veramente bello».