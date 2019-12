FOTO – Maglia Inter 2020-21, novitÃ  da trasferta e richiamo a Ronaldo

FOTO – Maglia Inter 2020-21, novità da trasferta e richiamo a Ronaldo

Continuano le indiscrezioni riguardo le tre possibili maglie dell’Inter per la prossima stagione 2020-21. Secondo quanto riportato dal sito Footy Headlines, conferme per quanto riguarda la prima maglia. Novità invece per la seconda. Terza maglia con chiaro riferimento all’Inter del 1998 e Ronaldo il fenomeno.

LE MAGLIE – A conferma da quanto anticipato, la nuova maglia da casa 2020-21 dell’Inter sarà caratterizzata dalla presenza del classico nerazzurro ma con la particolarità delle strisce nere a zig-zag sul davanti. Le strisce continuano sulle maniche della maglia, mentre un semplice collo a girocollo nero completa il design. Novità invece per quanto riguarda la maglia trasferta, che secondo indiscrezioni sarà bianca e con un motivo a scacchiera in nero e blu come da immagine sotto. Conferme anche per la terza maglia, con richiamo a quella del 1998 indossata, tra gli altri, dal fenomeno Ronaldo. La maglia vanta un design a strisce orizzontali nero e grigio, combinato con loghi gialli e scudetto centrale.

Fonte immagini: Footy Headlines.