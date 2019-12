Gabigol, intesa tra Inter e Flamengo ma non fumata bianca: motivo e cifre

Sarebbe stato trovato l’accordo tra Inter e Flamengo per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Gabigol ai brasiliani, ma l’affare non sarebbe ancora in chiusura

LA SITUAZIONE – Infatti, secondo quanto riportato dal sito di GloboEsporte, ci sarebbe l’intesa sia tra la dirigenza del Flamengo e l’entourage di Gabigol che tra i vertici del club brasiliano e l’Inter. In questo caso si tratterebbe dell’accordo raggiunto in estate sulla base di 16 milioni di euro per acquistare l’80% del cartellino dell’attaccante dalla società nerazzurra. Nonostante questo, ancora niente conclusione dell’operazione di mercato in quanto mancherebbe ancora il sì da parte del calciatore. Stando ai procuratori del giocatore, il motivo sarebbe dovuto all’interesse da parte di alcune squadre europee. Al momento però questa circostanza non sarebbe stata confermata dall’Inter. Si aspettano dunque possibili novità nelle prossime settimane, anche se nel frattempo il Flamengo sarebbe certo che con il passare dei giorni alla fine riuscirà a spuntarla per il talento carioca addirittura a un prezzo ancor più conveniente.