Gabigol chiude in bellezza il 2019: il Pallone d’Oro sudamericano Ã¨ suo

Gabigol chiude in bellezza il 2019: il Pallone d’Oro sudamericano è suo

Un 2019 indimenticabile per Gabigol, l’attaccante di proprietà dell’Inter, durante il suo prestito al Flamengo ha vinto ora anche il Pallone d’Oro sudamericano

PREMIO INDIVIDUALE – Oltre al Brasileirao, il massimo campionato brasiliano, e la Copa Libertadores, Gabigol, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Flamengo, si è aggiudicato anche il Pallone d’Oro sudamericano. Il giocatore carioca, autore di numero da record per quanto riguarda i gol in questa stagione, si è aggiudicato anche la trentaquattresima edizione del trofeo individuale istituito da El Pais. Il premio gli è stato assegnato grazie ai 168 voti ricevuti su 372 che gli hanno permesso di battere i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaesca.