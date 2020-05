FOTO – Eriksen, maglia Inter e tanta voglia di tornare in campo

Christian Eriksen, centrocampista danese passato a gennaio dal Tottenham all’Inter, ha pubblicato una foto in maglia nerazzurra (presa dal derby vinto in rimonta per 4-2), esprimendo tutta la sua voglia di tornare in campo.

MANCANZA – Per gli amanti del calcio, la mancanza di questo sport a causa dell’emergenza Coronavirus si fa sentire ogni giorno che passa. Così come per gli addetti ai lavori, giocatori compresi. Tra questi c’è anche Christian Eriksen, che tramite il suo profilo “Instagram” ufficiale ha pubblicato una foto in maglia nerazzurra – nello specifico scattata durante il derby Inter-Milan vinto per 4-2 in rimonta poco prima che si fermasse il campionato – accompagnata da queste parole: “A qualcun altro manca tutto questo?”. Insomma, tanta voglia di tornare in campo per l’ex Tottenham, che ha tanta voglia di dimostrare il suo valore e di ricambiare la fiducia dei tifosi nerazzurri.