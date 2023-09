Empoli-Inter, Inzaghi stupisce in attacco? La probabile formazione – SM

Ampio turnover programmato da Simone Inzaghi per Empoli-Inter. Non è escluso che fra i cambi previsti ce ne sia uno a sorpresa anche in attacco. Di seguito la probabile formazione di SportMediaset.

ROTAZIONI – Vigilia di Empoli-Inter, in programma domani all’ora di pranzo, allo stadio “Carlo Castellani”. Per la trasferta toscana Simone Inzaghi ha in serbo altri cambi di formazione. La novità, una delle più attese della sfida, è la prima titolarità di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano prenderà il posto del compagno di Nazionale Nicolò Barella. In Empoli-Inter, inoltre, Matteo Darmian giocherà in un ruolo ancora non occupato in questa stagione: sulla fascia destra al posto di Denzel Dumfries, che resterà a riposo in panchina. In tutto le alternanze decise da Inzaghi saranno sei, ma non è da escludere una settima. Marco Barzaghi, su SportMediaset, accenna alla possibilità di un’eventuale panchina per Lautaro Martinez. Nel caso sarebbe pronto a partire dal 1′ Alexis Sanchez, al fianco di Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dimarco, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.