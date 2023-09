Inter, non sottovalutare l’impegno! Ad Empoli serve giusto atteggiamento

Empoli-Inter andrà in scena domani alle 12:30. Una sfida apparentemente semplice per gli uomini di Inzaghi che però non devono fare l’errore di sottovalutare l’impegno

ATTEGGIAMENTO – Empoli-Inter, apparentemente, è una sfida con l’esito certo. I toscani, che di recente hanno sostituito Zanetti con Andreazzoli alla guida tecnica, non hanno ancora segnato un gol in questo campionato con un ruolino che recita 4 sconfitte in altrettante partite. Agli antipodi, invece, il rendimento dell’Inter: gli uomini di Inzaghi arrivano alla sfida con 4 vittorie consecutive, 12 gol fatti ed 1 subito. Un ruolino che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la diversa caratura delle due squadre. Ma, nonostante la superiorità tecnica, l’Inter non deve fare l’errore di sottovalutare l’impegno. Un errore diventato abitudine lo scorso anno, in cui i nerazzurri spesso fecero clamorosi scivoloni proprio contro le squadre meno quotate.

STEP – Il grande obiettivo dell’Inter per questa stagione è chiaramente lo scudetto, come confermato più volte da allenatore, dirigenti e calciatori. Ma la vittoria finale passa soprattutto da partite come quella di Empoli: match che nascondono insidie, con avversari pronti a dare tutto per strappare un punto (o più) ad una squadra di caratura superiore. L’Inter dovrà superare l’ostacolo e mostrare lo step di crescita dal punto di vista della maturità: non fallire questo tipo di partite è un punto fondamentale nella squadra che porta allo scudetto.