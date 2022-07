Dzeko ha rifiutato un’offerta della Juventus! La risposta dell’Inter − SI

Dzeko ha rifiutato un’offerta dalla Juventus arrivata 48 ore fa. Il club bianconero è alla ricerca di un vice Vlahovic ma il bosniaco ha rimandato al mittente la proposta

PROPOSTA − Edin Dzeko ha detto no alla Juventus. Bomba di mercato lanciata da Alfredo Pedulla, in collegamento su Sportitalia mercato. La Vecchia Signora è alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic ma l’attaccante bosniaco ha rimandato al mittente la proposta. L’Inter ha fatto decidere direttamente il giocatore che ha detto no. Vuole restare in nerazzurro e giocarsi le sue chance.