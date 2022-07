Sanchez-Inter, si tratta sulla risoluzione. Il club disposto a una concessione – SI

Sanchez è vicino a lasciare l’Inter con la risoluzione del contratto, così come successo al suo connazionale Vidal ieri (vedi articolo). Da Sportitalia arrivano aggiornamenti su come prosegue la trattativa fra le parti.

IN USCITA, MA QUANDO? – Alexis Sanchez non si è aggregato all’Inter per il momento, ma dovrebbe avvenire domani. Con la società, fa sapere Sportitalia, ancora niente accordo sulla risoluzione: questo perché il cileno vorrebbe avere tutto il suo stipendio da sette milioni netti. L’Inter è disposta a fare una concessione e pagare il 75%, sembrano esserci sensazioni positive sulla chiusura. A breve, quindi, Sanchez potrebbe avere un finale simile ad Arturo Vidal.