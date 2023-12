Cuadrado lascia il segno in Napoli-Inter! Rientro fondamentale per Inzaghi

Cuadrado è entrato al 77′ di Napoli-Inter. Il colombiano, autore di un assist, ha lasciato lo zampino nel match in pochi minuti: il suo rientro dall’infortunio è fondamentale per Inzaghi

SEGNO – L’Inter ed Inzaghi si godono il rientro di Cuadrado. Il colombiano, a lungo assente per problemi fisici, è tornato a disposizione di Inzaghi ed ha subito dimostrato la sua importanza nelle rotazioni del tecnico: con la Juventus, in una manciata di minuti, ha ravvivato una manovra offensiva che si era progressivamente assopita. Contro il Napoli, in appena 16′ in campo, è stato autore di diverse sgroppate sulla destra e, soprattutto, dello splendido assist a Thuram per lo 0-3 finale. Quello al francese è il secondo assist stagionale, dopo il primo siglato il 3 settembre nel 4-0 contro la Fiorentina.

IMPORTANTE – In attesa di conoscere le condizioni di Dumfries, uscito per infortunio in Napoli-Inter, Inzaghi può guardare con ottimismo ai prossimi impegni: in caso di forfait dell’olandese Cuadrado sembra pronto a partire dal 1′. Il colombiano, in questo inizio di stagione, non è riuscito a dare un solido contributo a causa dell’infortunio ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Le prestazioni contro Juventus e Napoli fanno ben sperare: se dovesse mantenere la condizione, Cuadrado sarebbe un’arma notevole nell’arsenale dell’Inter di Inzaghi.