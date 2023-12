Piccinini: «Inter, organico migliore! Difficile competere»

Sandro Piccinini, su Radio Serie A, ha commentato così il netto successo dell’Inter sul campo del Napoli. Secondo il giornalista la vittoria al Maradona è stata una dimostrazione di forza

COMPETERE – Il commento di Piccinini: «L’Inter ha confermato quelli che erano i pronostici di tutti ad inizio anno: ovvero che è quella con l’organico migliore dal punto di vista tecnico. Si dimostra una squadra matura, dal punto di vista mentale. È la squadra col centrocampo migliore e la partita del Napoli ne è stata la fotografia: i gol di Barella e Calhanoglu due gioielli, gol che altri centrocampisti in Italia non sono in grado di fare. Anche nei momenti difficili ha saputo soffrire anche da squadra: sa lottare, sa soffrire ed in più ha la qualità. È difficile competere, è abbastanza sorprendente che la Juventus abbia soli due punti dall’Inter. I bianconeri hanno tenuto un passo che non collima con il gap che è superiore. L’Inter si conferma superiore, è la favorita naturale, mi sembra ancora una volta che Marotta abbia lavorato benissimo in campagna acquisti. Ieri era in emergenza dal punto di vista difensivo, ha saputo sopperire alle mancanze».