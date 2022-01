Caicedo: «Inter, grande emozione! Ringrazio Inzaghi per avermi voluto»

Felipe Caicedo è diventato ufficialmente un giocatore dell’Inter (vedi comunicato). Il calciatore ecuadoregno ha parlato così per la prima volta da giocatore interista ai canali di Inter.Tv

ORGOGLIO − Le prime parole di Caicedo in nerazzurro: «Sono molto emozionato. Voglio fare bene, ringrazio il mister che ha fatto di tutto per avermi qua. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e a giocare qua all’Inter. Sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio paese, ed essere il primo calciatore ecuadoregno in nerazzurro. Voglio fare bene. Ho lavorato con Inzaghi 4 belli anni alla Lazio, lui è stato molto importante. Mi ha convinto subito e vogliono iniziare a lavorare a suoi ordini. Ho parlato con il Tucu Correa, mi ha fatto capire tutto. Sto aspettando di vederlo, è stato con me alla Lazio per tre anni. Mi ha mancato e sono contento di rivederlo qua all’Inter. Speriamo di segnare prima del 90esimo ma lavoro per fare bene. Ringrazio tutti, vogliono cominciare sin da subito a lavorare e forza Inter».