Buon Natale da Inter-News.it! Il nostro messaggio di auguri agli interisti

Buon Natale a tutti i tifosi interisti e quindi ai nostri lettori! L’Inter ci unisce ancora di più in questi giorni, anche senza calcio. Il messaggio di auguri della Redazione di Inter-News.it

BUON NATALE – Anche questo Natale è arrivato. Puntuale, anche se in modo poco tradizionale causa calendario agonistico. Viviamo un periodo difficile tra pandemia, guerra russo-ucraina e crisi economica ma speriamo, con il nostro lavoro e nel nostro piccolo, di essere riusciti a distrarvi dalla quotidianità e dai problemi. Il nostro lavoro non è terminato e non terminerà. Nemmeno in questi giorni di pausa e relax, non solo per via dello stop post-Mondiali in Qatar 2022. Sul nostro sito e attraverso la nostra app, sempre gratuitamente, continueremo a fornirvi tutti gli aggiornamento sul mondo nerazzurro. Del resto l’Inter, più che un lavoro, è una passione. E noi siamo già proiettati sulla prossima amichevole in casa del Sassuolo. Il lungo weekend natalizio è solo un modo diverso di vivere questa passione. Sempre in famiglia, perché noi siamo una famiglia. E vogliamo condividere la nostra passione con voi. La Redazione di Inter-News.it augura a voi tutti di trovare sotto l’albero ciò di cui avete bisogno. Buon Natale a tutti i tifosi interisti!

– La Redazione di Inter-News.it –

Buon Natale da Inter-News.it

