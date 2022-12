Inter-Napoli non impossibile per Inzaghi, ma Spalletti studia nuove soluzioni

Si avvicina la ripresa del campionato, Inter-Napoli è alle porte e mister Simone Inzaghi prepara la squadra al big-match del 4 gennaio. Non si fermano neanche le idee di Luciano Spalletti, che nel corso del ritiro invernale ha studiato nuove soluzioni tattiche, ma la sfida non sarà impossibile per i nerazzurri.

LE ALTERNATIVE – Simone Inzaghi e Luciano Spalletti hanno lavorato tutto l’inverno, sfruttando della pausa dei Mondiali per lavorare con tutti gli effettivi a disposizione. La sfida contro i primi in classifica non sarà impossibile per l’Inter, che dovrà sfruttare tutte le occasioni possibili per provare a riaprire il campionato. Attenzione però alle molteplici soluzioni tattiche a disposizione di Spalletti, che durante la pausa ha lavorato su nuove idee. Il 4-3-3 è modulo principale degli azzurri. Un retagigo partito con Maurizio Sarri fino a Spalletti, ma la volontà del tecnico toscano alla ripresa sarà quella di provare ad adattarsi a ogni situazione. Tra le possibili soluzioni già testate in passato c’è il 4-2-3-1 con l’inserimento di un trequartista dietro l’unica punta. Ruolo spesso affidato a Giacomo Raspadori e in alternativa a Piotr Zielinski.

MODULO NUOVO – Tra le novità più importanti di questo ritiro invernale riguarda la difesa a tre. Spalletti durante la pausa in Turchia ha avuto modo di testare il 3-4-2-1. Una sorta di modulo a specchio con l’Inter alla ripresa? Possibile. L’idea viaggiava da parecchio tempo nella testa dell’allenatore.