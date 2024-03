Bologna-Inter, bagarre in regia! Ma Inzaghi valuta 2 novità − CdS

Bagarre in regia per Simone Inzaghi in vista di Bologna-Inter. Domani la partita al Dall’Ara, valida per la ventottesima giornata di campionato.

ULTIME − Verso Bologna-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ragiona sulla formazione che scenderà in campo domani al Dall’Ara. Oggi l’ultimo allenamento e poi la partenza per Bologna. Un occhio ovviamente sarà anche sul match dell’Atletico Madrid mercoledì 13, ritorno degli ottavi di Champions League. Ballottaggio in regia tra Asllani e Calhanoglu. Mentre dal 1′ ritorneranno sia Bastoni che Thuram. Due possibili novità potrebbero essere Bisseck e Klaassen per Pavard e Mkhitaryan. La probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.