Bastoni salta Napoli-Inter, ma il rientro è vicino: una data nel mirino!

Bastoni non ce la fa per Napoli-Inter ma il suo rientro è ormai vicino. Lo stesso difensore nerazzurro, attraverso una storia Instagram, ha fatto intuire che non manca moltissimo. Secondo sportmediaset.it, l’obiettivo è la partita con l’Udinese

RIENTRO A UN PASSO – Alessandro Bastoni non farà parte della trasferta nerazzurra per Napoli-Inter, ma le sue condizioni migliorano velocemente. Lo stesso difensore interista, attraverso una Instagram Storie accompagnata da una clessidra, fa chiaramente intuire che il ritorno è ormai vicinissimo. Secondo sportmediaset.it, nel mirino di Bastoni c’è Inter-Udinese, sfida in programma sabato 9 dicembre a San Siro. La volontà del numero 95 nerazzurro è quella di essere al top in vista dell’ultima partita della fase a gironi di Champions League contro la Real Sociedad, in programma martedì 12 dicembre, decisiva in ottica primo posto.

Questa la foto pubblicata da Bastoni.