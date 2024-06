Barella, no rischi: con l’Albania l’unico dubbio! Poi tanta Inter − CdS

Nicolò Barella, a quattro giorni dall’esordio contro l’Albania, è il vero unico dubbio di Spalletti per la partita di sabato. Per il resto, l’Italia è quasi fatta.

UNICO DUBBIO – Ieri l’Italia è arrivata a Iserlhon, sede del proprio ritiro in Germania. Sabato 15 alle ore 21 e direttamente dalla tana del Borussia Dortmund, il Westfalenstadion, la Nazionale di Luciano Spalletti esordirà contro l’Albania. Il vero unico dubbio per Lucio è Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è regolarmente partito a seguito della squadra, dopo che gli esami di sabato mattina hanno escluso lesioni. Oggi inizierà a fare i primi passi, ma senza sforzarsi. L’obiettivo è recuperarlo al 100%. Ecco perché contro l’Albania non è sicura la sua presenza. Spalletti e lo staff medico azzurro faranno le loro valutazioni: rischiarlo subito oppure aspettarlo per la Spagna.

Oltre Barella, l’Inter anti Albania con tanti giocatori dell’Inter

ULTIME – Andato oltre Barella, comunque vada, contro l’Albania sarà un’Italia contraddistinta dal blocco dell’Inter. Spalletti si dovrebbe affidare al 3-4-2-1, con tre quarti di difesa tinta di nerazzurro: Darmian in vantaggio su Di Lorenzo e Mancini, con Buongiorno in mezzo e Bastoni a sinistra. Sulle corsie, ci sarà Dimarco, mentre sul lato opposto scalpita Cambiaso. In mezzo, Cristante favorito su Fagioli per coadiuvare con Jorginho. Anche se rimane aperta la candidatura di Pellegrini in mediana. Sulla trequarti, l’esperimento Chiesa-Frattesi con la Bosnia è piaciuto e quindi potrebbe essere riconfermato anche per Dortmund. Unica punta Scamacca. La probabile formazione del Corriere dello Sport:

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Cristante, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca.