Barella… E uno! Due i prossimi step per l’Inter di Oaktree

Il rinnovo di Nicolò Barella è il primo dei tre passi prioritari per la nuova Inter di Oaktree. Blindato il centrocampista, adesso si attendono soltanto le firme di Simone Inzaghi e del capitano Lautaro Martinez. Le prime tre priorità nella lista della nuova proprietà stanno per essere finalmente risolte.

…E UNO – L’Inter riparte da Nicolò Barella. E dal suo rinnovo. Il centrocampista sardo è il cuore e l’anima del centrocampo nerazzurro, come ha ampiamente dimostrato fin dal suo arrivo risalente all’estate 2019. Per questo la sua firma è il primo importante step delle tre priorità di Oaktree in vista del futuro. Ovvero quella di blindare i principali protagonisti della squadra che nelle ultime due stagioni ha conquistato una finale in UEFA Champions League e soprattutto il ventesimo scudetto che è valso anche la seconda stella.

Dopo Barella altri due step per l’Inter di Oaktree

PROSSIME PRIORITÀ – Adesso per l’Inter di Oaktree ci sono altre due priorità soltanto da concretizzare. La seconda riguarda il vero e grande artefice dei risultati degli ultimi anni, ovvero quel Simone Inzaghi che è la guida tecnica di una squadra cresciuta esponenzialmente. Anche il suo rinnovo è ormai praticamente definito e la firma arriverà non appena definiti gli ultimissimi dettagli. Dopodiché sarà chiaramente il turno del capitano Lautaro Martinez. Che, con un gesto di amore nei confronti della società, ha fatto un passo indietro sulle sue richieste pur di restare a Milano. Per lui bisognerà attendere la presenza fisica in Italia, ovvero dopo l’impegno con l’Argentina in Copa América.