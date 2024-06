Orsi: «Martinez da Inter? Titolare subito no, come assegno circolare»

Nando Orsi ha parlato del portiere del Genoa Martinez, accostato all’Inter per la prossima stagione. L’opinionista parla di assegno circolare.

ASSEGNO CIRCOLARE – Nando Orsi a Radio Radio Mattino Sport e News ha parlato di Josep Martinez, obiettivo per la porta dell’Inter. Orsi lo definisce assegno circolare: «Martinez da Inter? Da titolare subito no, ma per crescere e progettare sì. Ha fatto un ottimo campionato al Genoa, tecnicamente è presente, quindi può andare bene come prospetto. È come un assegno circolare: se tu lo vedi un anno e vedi che non cresce, puoi mandarlo via agevolmente. Un po’ come Audero».