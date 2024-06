Barella più Inzaghi, domani giornatina per l’Inter! Un annuncio − Sky

L’Inter lavora a chiudere i rinnovi di contratto di Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Domani giornata abbastanza importante in Viale della Liberazione.

CHE GIORNATINA! Domani giornatina niente male per l’Inter, che riceverà in Viale della Liberazione Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo, dovrebbe arrivare anche domani l’annuncio ufficiale per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Nicolò Barella. Insomma: fronte caldissimo sotto la sede nerazzurra. L’Inter si prepara, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, a blindare due pezzi da novanta della sua squadra. Per il tecnico, ovviamente, bisognerà limare ancora qualche piccolo dettaglio. La presenza di Tinti, a tal proposito, sarà propedeutica per chiudere.

Barella e Inzaghi: uno e due! Poi l’Inter calerà il tris

BLINDATURA PRESENTE E FUTURA – Barella sarà il primo, Inzaghi conseguentemente il secondo. Mentre il terzo porta il nome di Lautaro Martinez. L’attaccante, impegnato negli USA per la Copa America, firmerà il rinnovo di contratto a nove milioni di euro una volta terminata la kermesse continentale. Quanto a Barella, firmerà fino al 2029 con ingaggio pari a 6.5 milioni di euro a stagione. Lo stesso per Simone Inzaghi, che, invece, dovrebbe allungare il contratto fino al 2027. Inoltre, lo stesso tecnico piacentino poi vedrà la dirigenza per fare il punto sul mercato.