Arnautovic dimostra ancora impegno all’Inter: il segnale da Appiano Gentile! – Sky

Marko Arnautovic continua a lavorare per farsi trovare pronto da Inzaghi. Il segnale, dopo il gol della vittoria dell’Inter ieri sera, arriva direttamente da Appiano Gentile quest’oggi.

SEGNALE – In Inter-Atletico Madrid Marko Arnautovic si è reso protagonista assoluto, facendosi perdonare col gol della vittoria da una serie di chance perse precedentemente sotto porta. L’urlo liberatorio, dopo la rete messa a segno nell’ottavo di finale di Champions League, conferma il grande impegno che l’attaccante austriaco sta mettendo per farsi trovare pronto al momento del bisogno. Un altro segnale importante dell’assiduità con cui Arnautovic sta lavorando per raggiungere la forma giusta arriva quest’oggi proprio da Appiano Gentile. Come riferisce Andrea Paventi su Sky Sport 24, infatti, al centro sportivo nerazzurro non si è presentato solo l’infortunato Juan Cuadrado, ma anche lo stesso Arnautovic. La sorpresa di trovarlo lì è data dal fatto che per il gruppo Inter Simone Inzaghi aveva disposto un giorno di riposo. Eppure l’austriaco ha preferito lavorare, probabilmente in vista della trasferta di Lecce, considerando la probabile assenza del compagno Marcus Thuram.