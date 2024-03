Arnautovic e Carlos Augusto, attesa esito: filtra una sensazione − Sky

Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti a degli esami strumentali dopo i problemi scaturiti a Bologna. Si aspetta l’esito dall’Inter.

ULTIME − Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti a degli esami strumentali per capire la loro salute fisica, dopo essere usciti malconci dal Dall’Ara al termine di Bologna-Inter. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ancora gli esiti non sono usciti, ma la sensazione è che non dovrebbe essere nulla di preoccupante.