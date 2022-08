Acerbi in ‘pressing’ sull’Inter che però frena! La dirigenza ha altra idea – TS

Francesco Acerbi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è in pressing per vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri, però, prendono tempo: l’idea della dirigenza è un’altra

FRETTA – Francesco Acerbi è uno dei possibili obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Il difensore, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, spinge per vestire al più presto i colori nerazzurri. In tal senso il suo agente, Federico Pastorello potrebbe incontrare Marotta ed Ausilio per accelerare l’arrivo del suo assistito a Milano. A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, i nerazzurri al momento considerano la pista Acerbi un piano B per una questione anagrafica e di costi. L’idea dei dirigenti, infatti, è attendere sviluppi per capire se esistono possibilità concrete di arrivare ad uno fra Chalobah ed Akanji.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini