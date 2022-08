Lazio, oggi doppia seduta: Sarri studia l’Inter e cambia il centrocampo

Prosegue la preparazione della Lazio verso l’importantissima sfida di venerdì contro l’Inter, in programma alle 20:45. Maurizio Sarri studia le possibili mosse per far male all’Inter, con tutta la squadra a disposizione. Come ieri, doppia seduta d’allenamento.

ALLENAMENTO – Maurizio Sarri oggi dirigerà una doppia seduta d’allenamento che vedrà la Lazio impegnata al Centro Sportivo di Formello già dalle 10 del mattino per poi ritrovarsi alle 18. Continua la preparazione dei biancocelesti in vista della sfida contro l’Inter in programma venerdì. Il tecnico biancoceleste studia gli avversari a tre giorni dal ritorno in campo per la terza giornata di Serie A 2022-23 e con tutti gli uomini a disposizione. Contro i nerazzurri, inoltre, torna il portiere Maximiano, assente alla seconda giornata causa squalifica. Rispetto la sfida con il Torino, il tecnico biancoceleste con molta probabilità cambierà 2/3 del centrocampo con l’inserimento di Luis Alberto al posto dell’ex Matìas Vecino, e di Marcos Antonio davanti la difesa al posto di Cataldi. Possibile assente (per scelta tecnica) ancora Kamenovic.