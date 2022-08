Inter, la scelta in difesa ormai si riduce a due soli nomi: o uno o l’altro – Rai

Resoconto di mercato sulle squadre del campionato di Serie A. L’aggiornamento di Rai Sport riguarda anche l’Inter e i due possibili nomi per il rafforzamento della difesa nerazzurra.

DUE PER UN POSTO – Durante la trasmissione “Calcio Totale” su Rai 2 sono state lanciate le ultime news di mercato. L’aggiornamento riguarda anche l’Inter di Simone Inzaghi, in particolare il reparto difensivo. Arrivano conferme sul fatto che Francesco Acerbi (vedi focus) della Lazio sia il primo nome sulla lista nerazzurra. Ma occhio all’opzione Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Acerbi o Akanji? Uno oppure l’altro per la retroguardia nerazzurra, non sembrano esserci altri nomi sulla lista. Questo, per ora, il resoconto di mercato in casa Inter, quando mancano solo dieci giorni alla chiusura della finestra estiva.