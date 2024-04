Acerbi e de Vrij non eterni: all’Inter piace un profilo del Bologna − CdS

L’Inter deve ringiovanire la sua difesa, che ad oggi conta come difensori centrali Francesco Acerbi (36 anni) e Stefan de Vrij (32). Ausilio e Marotta hanno messo gli occhi, spiega il Corriere dello Sport, su una rivelazione del Bologna.

NOME NUOVO − L’Inter ha messo gli occhi su Sam Beukema, difensore centrale del super Bologna di Thiago Motta. L’olandese, 25 anni, è uno dei gioielli della scuderia del Ds Sartori, che lo ha prelevato la scorsa estate dall’AZ Alkmaar per circa nove milioni di euro. Oggi, il suo costo è raddoppiato. Beukema potrebbe fare al caso dell’Inter, tanto che il club nerazzurro lo studia ormai da tempo (e non solo per il gol segnato in Coppa Italia negli ottavi di finale del 20 dicembre). Sia Acerbi che de Vrij hanno ormai la loro età ed è legittima una rinfrescata del reparto. Beukema, destro di piede, ha sempre giocato in una difesa a quattro. Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, avendo la capacità di essere il leader del reparto, e tenuto conto di qualità tecniche importanti, che proprio Thiago Motta sfrutta per lo sviluppo del suo gioco, l’idea è che possa adattarsi anche nella difesa a tre di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno