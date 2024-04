Longhi: «Se l’Inter vincerà lo Scudetto contro il Milan sarà caos!»

L’Inter ha la possibilità concreta di vincere lo Scudetto contro il Milan a San Siro con i tifosi rossoneri presenti. Bruno Longhi ipotizza questa situazione e dice questo su Radio Sportiva.

IPOTESI – Bruno Longhi parla dell’ipotesi non proprio remota che sta balenando: «Non so se l’Inter vincerà lo Scudetto nel derby contro il Milan. Sarebbe un caos totale. Anche se vincono il derby e lo stadio sarà stracolmo di rossoneri lo Scudetto non verrà rovinato. Verrà al massimo procrastinato. Si cercano quindi argomenti fuori luogo. L’Inter ha Pavard che può fare il sostituto di Acerbi al centro. Dall’altra parte c’è Bisseck che sostituirebbe Pavard e anche de Vrij. L’Inter non ha problemi di questo tipo, è attrezzata già per il futuro in difesa e si sta attrezzando nel reparto offensivo».