Vidal carico anche in nazionale: «Squadra vincente, come dei leoni!»

Arturo Vidal continua a essere un trascinatore anche in nazionale. Il centrocampista dell’Inter, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha caricato la sfida di domani (venerdì notte in Italia) del Cile contro il Paraguay.

CARICA – Arturo Vidal carica i suoi compagni di nazionale in vista della gara tra Paraguay e Cile, importantissima per la Roja per continuare a coltivare il sogno della qualificazione a Qatar 2022.

Equipo ganador!!!💪🏽🔥🇨🇱👍🏽 ⚽️ como leones para mañana carajo!!!🦁🔥💪🏽🇨🇱 pic.twitter.com/wXhP29RGTA — Arturo Vidal (@kingarturo23) November 10, 2021

SQUADRA VINCENTE – Vidal ha pubblicato alcune foto con i compagni di squadra con cui oggi ha vinto la partitella in allenamento. A dimostrazione di come resti un trascinatore, sempre con voglia di vincere. Così all’Inter, così in nazionale. “Squadra vincente. Come dei leoni in vista di domani! Forza!” le parole del centrocampista.