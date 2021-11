Vidal, allarme rientrato? Niente pessimismo dal Cile dopo il cambio

Vidal è uscito in barella poco più di ventiquattro ore fa, nel finale di Paraguay-Cile (vedi articolo). Sul centrocampista dell’Inter, però, non ci sono novità particolari e la sensazione è che non sia niente di grave.

PROBLEMA RIENTRATO? – Dovrebbe trattarsi solo di una botta per Arturo Vidal. Ha fatto preoccupare la sua uscita in barella a pochi minuti dal termine di Paraguay-Cile, lamentando un problema al piede destro. Sembra però non sia niente di grave per il centrocampista dell’Inter, col day after che non ha portato a sostanziali novità. Un sospiro di sollievo sia per Simone Inzaghi, visto che c’è il Napoli fra otto giorni, sia per lo stesso Cile che ha in Vidal uno dei principali referenti. La Roja ha vinto le ultime tre partite ed è tornata in corsa per i Mondiali, nella notte italiana fra martedì e mercoledì (all’1.15) ospiterà l’Ecuador terzo quattro punti sopra. Le possibilità che Vidal sia a disposizione del commissario tecnico del Cile Martin Lasarte aumentano col passare delle ore, il weekend scioglierà ogni dubbio ma non dovrebbero essercene altri.