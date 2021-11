Inter in nazionale: dubbio Dzeko! I due dell’Olanda a chiudere il primo giro

Sabato di attesa per l’Inter, che dalle nazionali deve capire le condizioni di Dzeko. L’attaccante è in dubbio per Bosnia-Finlandia, che si giocherà alle ore 15. Poi tocca a Calhanoglu, in serata i due dell’Olanda chiudono il primo giro di partite (da domani si riinizia, fino a martedì notte). Stanotte erano in campo in tre in Uruguay-Argentina 0-1 (vedi articolo).



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 13 NOVEMBRE 2021

EDIN DZEKO – Bosnia-Finlandia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 9ª giornata Gruppo D) ore 15 a Zenica, Bosnia

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Gibilterra (Qualificazioni Mondiali 2022 – 9ª giornata Gruppo G) ore 18 a Istanbul, Turchia

DENZEL DUMFRIES, STEFAN DE VRIJ – Montenegro-Olanda (Qualificazioni Mondiali 2022 – 9ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Podgorica, Montenegro