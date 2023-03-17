Turchia, i convocati del CT Kuntz: non risparmiato Calhanoglu!
Calhanoglu dell’Inter figura nella lista dei convocati della Turchia in vista dei prossimi impegni contro Armenia e Croazia, validi per le qualificazioni a Euro 2024
Convocati Turchia: c’è Calhanoglu dell’Inter
Portieri: Bayindir, Gunok, Cakir.
Difensori: Bulut, Celik, Bardakci, Ozkacar, Soyuncu, Demiral, Kabak, Akaydin, Sanuc, Elmali, Kadioglu.
Centrocampisti/Attaccanti: Omur, Yilmaz, Under, Guler, CALHANOGLU, Yursek, Can Aydin, Kokcu, Ozcan, Kahveci, Akturkoglu, Tosun, Unal, Nayir