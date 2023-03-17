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Nazionali

Turchia, i convocati del CT Kuntz: non risparmiato Calhanoglu!

Sandro Caramazza17 Marzo 2023 - 16:33
Tempo di lettura: meno di un minuto
Hakan Calhanoglu Turchia
Hakan Calhanoglu (Photo by Mike Hewitt/Getty Images via OneFootball)
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Calhanoglu dell’Inter figura nella lista dei convocati della Turchia in vista dei prossimi impegni contro Armenia e Croazia, validi per le qualificazioni a Euro 2024

Convocati Turchia: c’è Calhanoglu dell’Inter

Portieri: Bayindir, Gunok, Cakir.

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Difensori: Bulut, Celik, Bardakci, Ozkacar, Soyuncu, Demiral, Kabak, Akaydin, Sanuc, Elmali, Kadioglu.

Centrocampisti/Attaccanti: Omur, Yilmaz, Under, Guler, CALHANOGLU, Yursek, Can Aydin, Kokcu, Ozcan, Kahveci, Akturkoglu, Tosun, Unal, Nayir

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale

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Sandro Caramazza17 Marzo 2023 - 16:33
Tempo di lettura: meno di un minuto

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