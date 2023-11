Trionfo Argentina in Brasile dopo gli scontri! Entra Lautaro Martinez

L’Argentina sbanca il Maracanà, in una partita iniziata con mezz’ora di ritardo per via di alcuni scontri fra le due tifoserie con forte intervento della Polizia. Il Brasile di Carlos Augusto (90′) cade 0-1, Lautaro Martinez in campo nel finale.

COLPACCIO ESTERNO – L’Argentina, dopo alcuni minuti di forte tensione, si prende il Maracanà. La Seleccion impone la terza sconfitta consecutiva al Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, imponendosi 0-1 a Rio de Janeiro. Nel primo tempo di calcio se ne vede poco, dopo le questioni dell’immediato prepartita. Al 33′ ammonito Carlos Augusto, per un duro fallo su Giovani Lo Celso: il laterale dell’Inter zoppica anche per qualche istante, pur essendo entrato male lui. L’unico tentativo è di Gabriel Martinelli al 38′: Emiliano Martinez è superato, salva Cristian Romero sulla linea. Nella ripresa cresce l’Argentina e al 63′ trova il vantaggio: angolo di Lo Celso a centro area, gran stacco di Nicolas Otamendi e colpo di testa imparabile. Lautaro Martinez entra in campo al 78′, rilevando Julian Alvarez. A nove minuti dal 90′ fallo di reazione di Joelinton su Rodrigo de Paul, che gli costa il rosso diretto (forse un po’ esagerato). In dieci il Brasile, non nella sua miglior serata, non trova la giocata per il pareggio e cade ancora. Anzi: al 96′ Lautaro Martinez ci prova quasi da centrocampo sfiorando il raddoppio dell’Argentina, con la parata di Alisson Becker.