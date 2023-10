Spalletti: «Zaniolo e Tonali? Noi vicini! Ma paghino se colpevoli»

Spalletti, CT dell’Italia, ha parlato di Zaniolo e Tonali, via dal ritiro della Nazionale dopo il caso scommesse. Il CT non nasconde l’amarezza. Le sue parole su Sky Sport 24

NOTTE DIFFICILE − Luciano Spalletti non nasconde l’amarezza: «È stata un’altra notte difficile, questa in un altro senso: chiaro che quando devi portare risultati importanti c’è ansia per portare a casa la partita. Questa differente, c’è molta amarezza. La squadra è rimasta vicina a loro, gli staremo vicini anche quando caleranno i riflettori. Poi giusto cercarli di aiutare a difendersi. Ovviamente la giustizia deve fare il suo corso, se commesse irregolarità giusto che poi paghino. Decisione corretta escluderli, non possiamo portare giocatori scioccati in una partita importante come quella di domani. Ora si va a giocare e si rimane una squadra forte, perdiamo due campioni. Zaniolo, se pulito da quei due vizietti di campo, è un giocatore straordinario. Tonali ha grande forza e continuità, ma anche gli altri che ho a disposizione sono forti. Non bisogna cercare alibi, qui per lavorare e fare bene. Bisogna essere sereni e felici di indossare questa maglia, triste vedere che le potenzialità che abbiamo noi non vengano date a tutte. Siamo stati scelti per essere dei top in questo lavoro e nella vita quotidiana. Abbiamo la possibilità di far vedere che valori abbiamo. Vedere che non riusciamo a riconoscere quello è un lavoro che dobbiamo fare noi. Noi come personaggi dello sport, abbiamo il dovere di riconoscere quello che ci è stato donato».