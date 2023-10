FOTO – Inter Women, maglia speciale per incoraggiare le giovani ragazze

L’Inter Women partecipa a #ThisLittleGirlIsMe, movimento dedicato alle donne come modello di ispirazione per le giovani ragazze.

MAGLIE SPECIALI – A seguire il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter. “Incoraggiare le giovani ragazze e ispirare le nuove generazioni. Inter Women, domenica 15 ottobre in occasione della sfida contro la Roma, scenderà in campo con delle maglie speciali, che custodiscono nella trama dei numeri un collage di foto di loro da bambine. Un messaggio forte, impattante, emozionale: le nerazzurre porteranno quindi sul rettangolo di gioco la loro versione bambina, per diventare così modelli di ispirazione, stimoli a seguire le proprie inclinazioni e a costruirsi un futuro secondo le proprie aspirazioni“.

INIZIATIVA – “L’iniziativa è nata con l’obiettivo di prendere parte alla campagna internazionale #ThisLittleGirlIsMe, che dal 2021 ha raggiunto oltre 47 milioni di persone in tutto il mondo, trasmettendo in modo concreto i valori motivazionali del progetto, dedicato a stimolare le ragazze più giovani tramite la condivisione sui social di storie di donne di successo. Ed è proprio sui social che l’Inter per la prima volta farà diventare la campagna parte integrante di una partita di calcio. Per Roma-Inter verranno modificati alcuni asset grafici normalmente utilizzati sui canali social del Club in occasione delle partite di Inter Women“.

ATTIVITÀ – “Le attività sono state inaugurate da una serie di contenuti, pubblicati sui canali social, nei quali alcune calciatrici nerazzurre interagiscono con le proprie versioni da bambine, ascoltando le loro paure e incoraggiandole ad inseguire il sogno di giocare in Serie A. Il dialogo si trasforma così in un messaggio motivazionale dedicato ad incoraggiare le nuove generazioni. Il contenuto ha visto la partecipazione delle nerazzurre Lisa Alborghetti, Tatiana Bonetti e Sofie Junge Pedersen e di tre giovani atlete del Settore Giovanile nel ruolo delle calciatrici da bambine“.

ATTIVAZIONE UNICA – “Il Club nerazzurro, quindi, ha deciso non solo di prendere parte al progetto realizzato da Inspiring Girls e promosso in Italia da Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese, ma di elevarlo con un’attivazione unica nel suo genere“.

https://x.com/inter_women/status/1712740175728578961?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg

Fonte: Inter.it