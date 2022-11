Slovacchia e Cile non si fanno male: parità! Skriniar in campo tutta la gara

Pareggio a reti inviolate tra Slovacchia e Cile. La sfida di Milan Skriniar con i suoi ex compagni all’Inter termina senza troppi patemi. Interista in campo per tutta la gara

PAREGGIO − La Slovacchia e il Cile non si fanno male. A Bratislava, le due nazionali escluse dal Mondiale in Qatar danno vita ad un match molto equilibrato. Tanta gente legata all’Inter in campo: dal capitano Skriniar ai tre ex cileni Vidal, Sanchez e Medel. Ammoniti peraltro i due centrocampisti oggi in forza rispettivamente al Flamengo e al Bologna. Adesso per Skriniar sarà riposo di due settimane per poi riprendere gli allenamenti con l’Inter a partire dal 2 dicembre.