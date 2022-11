Fiorentina-Inter Women 0-0 al 45′: sul finale occasioni gol per le nerazzurre

Fiorentina-Inter Women per la 9ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. Negli ultimi minuti arrivano le occasioni da gol più pericolose per le nerazzurre, che non riescono, però, a concretizzare. Di seguito il report del primo tempo di Fiorentina-Inter Women.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Fiorentina-Inter Women iniziano con le due squadre che si studiano senza sbilanciarsi particolarmente. Le ragazze di Rita Guarino sembrano più propositive in attacco e conducono il gioco. Sfruttando le ripartenze in contropiede e i calci d’angolo, l’Inter Women prova a fare male alle padrone di casa. Manca, però, un briciolo in più di precisione e di fortuna, soprattutto sulle ultime occasioni interiste. Le nerazzurre, infatti, sfiorano il gol del vantaggio al 41′, con una palla che, partendo dalla bandierina, Elisa Polli colpisce di testa sulla traversa. L’attaccante nerazzurra non riesce a concretizzare neanche sulla ribattuta. L’ultima opportunità arriva dopo pochi minuti, al 43′, con il tiro di prima intenzione di Ghoutia Karchouni che finisce sul palo. Il primo tempo di Fiorentina-Inter Women si chiude sullo 0-0.

Fiorentina-Inter Women – Tabellino

0 FIORENTINA – INTER 0

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Schroffenegger; 16 Erzen, 6 Breitner, 5 Tortelli, 4 Jackmon; 23 Huchet (88 Johannsdottir dal 18′), 8 Parisi; 20 Mijatovic, 87 Boquete, 17 Monnecchi; 19 Longo.

A disposizione: 55 Russo, 7 Cafferata, 9 Sabatino, 11 Kajan, 18 Corazzi, 21 Severini, 30 Giacobbo, 33 Vitale.

Coach: Patrizia Panico.

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 20 Simonetti; 10 Bonetti, 5 Karchouni, 7 Marinelli; 9 Polli.

A disposizione: 32 Belli, 6 Santi, 13 Merlo, 15 Dragoni, 17 Fordos, 18 Pandini, 27 Csiszár, 29 Kristjánsdóttir, 33 Ajara Njoya.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Assistenti: Luca Feraboli della sezione di Brescia e Francesco Collu della sezione di Oristano. Quarto ufficiale: Cristian Chirnoaga della sezione di Tivoli.

NOTE – Ammonizione: Simonetti (I) al 45+ 3′. Recupero: 3′ (PT).