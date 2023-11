Sanchez al solito spremuto dal Cile: perde ancora, in Ecuador

Continua il percorso negativo del Cile, che perde 1-0 in Ecuador. Non basta la presenza di Sanchez, in campo per tutti i novanta minuti nella sconfitta di Quito.

ALTRO KO – Una vittoria, due pareggi e da stanotte tre sconfitte. È il magrissimo bottino del Cile di Alexis Sanchez nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, un inizio che già aveva portato alle dimissioni del commissario tecnico Eduardo Berizzo dopo il pareggio 0-0 col Paraguay di giovedì notte. Al 21′ decide un tiro da fuori di Kendry Paez non trattenuto da Brayan Cortés, che Angel Mena mette in rete. Per Sanchez novanta minuti senza incidere, ora il ritorno all’Inter.