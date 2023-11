Cile-Paraguay, parità di punteggio e di uomini: entrambi in 10! Sanchez la gioca tutta

Cile-Paraguay è finita 0-0. Poche emozioni e tanta intensità e aggressività, che costa il rosso ad un uomo per squadra. Alexis Sanchez in campo 90’

PARI − Solo 0-0 per Cile e Paraguay, con la prima di Sanchez nel nuovo ruolo da trequartista nel 4-2-3-1 disegnato da Berizzo. A farne da padrone è l’arbitro Rapallini e il Var, che giustamente fanno finire la partita con 20 giocatori in campo piuttosto che con 22. Al 44’, è il Paraguay a finire in inferiorità numerica per brutto fallo di Rojas ai danni di Diego Gomez. Inizialmente il direttore di gara estrae il giallo, ma dopo revisione al Var cambia cartellino mostrandogli il rosso diretto. Il Cile non riesce a sfruttare al meglio l’uomo in più nella ripresa e anzi a due dalla fine decide di pareggiare anche gli uomini in campo con Rapallini, che estrae il secondo rosso della partita, stavolta ai danni di Mendez. Sanchez in campo per 90’, il cileno si è mosso tanto, ma non è riuscito a trovare l’acuto vincente. Sia Cile che Paraguay rimangono a cinque punti in graduatoria.