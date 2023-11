Il Brasile non vince più, altro KO: Colombia super! Carlos Augusto 0’

Il Brasile perde anche in Colombia, 2-1. La selezione di Diniz si è fatta rimontare nel secondo tempo, si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Carlos Augusto è rimasto in panchina

ALTRA SCONFITTA − Il Brasile scende in campo a Barranquilla contro la Colombia per ritrovare un successo che manca addirittura da tre giornate, l’ultimo successo quello per 1 a 0 a Perù del 13 settembre. L’avvio è confortante con Martinelli che apre le danze subito al 4’ insaccando un ottimo suggerimento di Vinicius Junior. Ma il Brasile da lì in avanti si spegne lasciando campo alla Colombia, che ci prova a più riprese prima con Carrascal e poi un paio di volte con Luis Diaz. Nella ripresa, è proprio l’attaccante del Liverpool a ribaltare la situazione: in quattro minuti tra il 75’ e il 79’, prima pareggia e poi dà la vittoria ai Cafeteros. Zero minuti per il laterale dell’Inter, Carlos Augusto. Si tratta di un successo molto pesante, perché permette alla Colombia di superare in classifica il Brasile volando a 9 punti e a +2. Per la nazionale verdeoro ora ci sarà l’Argentina al Maracanà