Sanchez: «Berizzo dimesso? Sono triste, responsabilità di noi giocatori!»

Alexis Sanchez molto dispiaciuto alla notizia delle dimissioni del CT Eduardo Berizzo dalla guida del Cile. L’attaccante dell’Inter si è preso anche la responsabilità.

AMAREZZA − Alexis Sanchez amareggiato dopo le dimissioni di Berizzo da CT del Cile: «Triste, triste perché stavamo lavorando bene, l’ho visto in tutti gli allenamenti. Penso che sia ingiusto per quello che ha dato ad ogni giocatore. È responsabilità dei giocatori e di noi stessi essere più concentrati su ciò che vogliamo. Abbiamo sempre la palla, ma il gol non entra. Grazie al professor Berizzo, non ho più niente da dirgli. Ha sempre lavorato seriamente, l’ho amato come allenatore e spero di ritrovarlo in futuro. Ha salvato i giovani giocatori. Ha lavorato con professionalità e lo ringrazio per quello che ha fatto. Cos’altro posso dire, niente».