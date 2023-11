Cuadrado, ritorno da ex? Lui ci prova! E l’Inter valuta il suo futuro – CdS

Juan Cuadrado sta provando in tutti i modi a recuperare per Juventus-Inter, gara per lui sicuramente speciale, visto che si tratterà di un ritorno all’Allianz Stadium.

CORSA CONTRO IL TEMPO − Cuadrado ci prova fino all’ultimo! Il colombiano, out dalla partita contro il Bologna del 7 ottobre, pareggiata 2-2, farà di tutto pur di ritornare a giocare da ex all’Allianz Stadium in vista di Juventus-Inter. A tal proposito, si sta allenando a parte ad Appiano Gentile e prossima settimana cercherà gradualmente di rientrare in gruppo. Inoltre, non riposerà neanche domenica per lavorare senza pause e tentare il recupero. Gara sicuramente speciale per il colombiano, con l’Allianz Stadium pronto ad un’accoglienza particolare nei suoi confronti, visti gli 8 anni di onorato servizio alla Juventus. Sul futuro, ad oggi l’Inter è tranquilla e crede nel colombiano. Ma in caso di mancato recupero nel breve termine, verrà eventualmente presa in considerazione l’idea di fare ricorso al mercato di riparazione a gennaio, per offrire un’opzione in più a Inzaghi su una fascia dove Dumfries fin qui ha fatto gli straordinari.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia