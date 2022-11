Il sostituto di Lukaku, Batshuayi: «Non è il miglior Belgio, lavoreremo»

Michy Batshuayi, sostituto di Lukaku, ha segnato il gol decisivo in Belgio-Canada. L’attaccante del Fenerbahce ha detto la sua ai microfoni di RTBF

LAVORARE − Il sostituto di Lukaku, Batshuayi, commenta la vittoria del Belgio contro il Canada: «Lo sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile. Era la nostra prima partita. Spero che miglioreremo. Guarderemo agli aspetti negativi per essere sempre più forti per le prossime partite. Questa competizione è molto dura. La cosa più importante sono i tre punti. Questo ci darà fiducia. Sappiamo tutti che al momento non è il miglior Belgio. Lavoreremo per migliorare».