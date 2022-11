Martinez giustifica: «Giocato male ma vinto, ci mancavano alcuni elementi»

Roberto Martinez ha parlato al termine di Belgio-Canada, gara vinta 1-0 dai Diavoli Rossi. In gol il sostituto di Romelu Lukaku, Batshuayi. Il CT prova anche a giustificare la prestazione non all’altezza

VITTORIA SOFFERTA − Il CT del Belgio Roberto Martinez si è espresso sulla difficile vittoria dei suoi. Piccola nota di merito anche sulle assenze, la più pesante quella di Lukaku: «Tecnicamente è stata la nostra peggior partita in un grande torneo. Ma alla fine non è andata così male perché abbiamo vinto. Una vittoria quando giochi male non capita per caso. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma abbiamo tenuto duro, mantenendo anche inviolata la porta grazie in particolare al rigore parato da Thibaut Courtois . Ho molto rispetto per il Canada. Hanno mostrato grande dinamicità e aggressività. Hanno fatto una grande partita. Da parte nostra mancavano diversi elementi». Le sue parole a RTBF.