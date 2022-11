Sabatini a Kickoff: «Lukaku da solo può impensierire la difesa della Croazia»

Come ogni sera di Mondiali, va in onda sulla piattaforma streaming Twitch il programma “Kickoff” del Pengwin, condotto in concomitanza con Sandro Sabatini. Anche in questa puntata sono diversi i temi toccati, in particolare sui giocatori dell’Inter impegnati oggi nelle sfide dei gironi. Soprattutto su Lukaku, oggi sconfitto con il suo Belgio dal Marocco per 2-0, si è parlato in ottica della delicatissima sfida con la Croazia di Brozovic. Ricordiamo che chi vince questa partita va agli ottavi, chi perde torna in Europa.

DECISIVO − La considerazione del Pengwin sul ritorno di Lukaku titolare con il Belgio «Tornerà Lukaku per la sfida con la Croazia, e se rientrasse come è rientrato in Champions con lo Slavia Praga potrà essere decisivo anche nell’ultima partita del girone».

SULLE SPALLE − Non prende una posizione rigida Sandro Sabatini, che dice: «Non mi entusiasmo per Lukaku tanto quanto per Dzeko ma è senza dubbio potente e potrà prendere sulle spalle la squadra in questa difficile partita».

DIFESA TOSTA − Infine l’analisi di Jeda, ospite della serata: «La difesa della Croazia è estremamente tosta e solida fisicamente, con Lukaku il Belgio sarà alla pari. Lui da solo potrebbe impensierire i due centrali di difesa. Oggi il Canada ha avuto molti problemi da quel punto di vista».